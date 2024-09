Super League: première défaite pour le FCZ

Saint-Gall a mis fin à l'invincibilité du FC Zurich cette saison. En match en retard de la 5e journée de Super League, les Brodeurs se sont imposés 4-1 grâce à une fin de match de feu.

Les Saint-Gallois ont tiré les premiers grâce à une réussite de Wiztig (27e), mais les visiteurs ont répliqué dans la foulée par Marchesano (29e). La partie a été assez équilibrée ensuite jusqu'au 2-1 signé par Görtler après un service lumineux de Toma (70e).

Cette fois, le FCZ - bien timide offensivement - n'a pas été en mesure de réagir, bien au contraire. Witzig encore (79e) et Mambimbi (83e) ont donné au score des proportions inattendues. Saint-Gall a ainsi bien réagi après son revers du week-end contre Lucerne, et ce malgré les deux grosses occasions manquées par Geubbels avant que son équipe ne fasse la décision.

Pour Zurich, c'est un coup d'arrêt inattendu après la victoire de samedi à Bâle dans le Klassiker. Au classement, trois clubs se partagent la tête avec 14 points, à savoir Lucerne (14-9), Zurich (14-9) et Lugano (12-8). Le fauteuil de leader est ainsi conjointement occupé par les Lucernois et les Zurichois, avec le même nombre de buts inscrits et reçus.

/ATS