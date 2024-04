Super League: tout est dit dans la lutte pour le top 6

Tout est dit dans la lutte pour le top 6 au terme de la 32e journée de Super League. Lucerne, battu 4-2 à Berne par Young Boys, devra évoluer dans le Relegation Group.

Les Lucernois ont toutefois lutté avec vaillance. Ils menaient 2-1 à la pause grâce à un doublé de Kabak (3e/33e) entrecoupé par une réussite de Ganvoula (27e). Mais YB a réagi dès le retour des vestiaires et marqué trois fois en quelques minutes par Elia (47e) et Monteiro (49e/53e). Cela permet aux Bernois de compter six points d'avance sur Lugano et huit sur Servette à six journées du terme de la saison.

Winterthour s'est pour sa part imposé 1-0 à la Pontaise contre le Stade Lausanne-Ouchy, qui a été réduit à dix dès la 28e après l'expulsion de Camara. Après de nombreuses occasions manquées, les visiteurs ont fini par trouver la récompense de leurs efforts par Turkes (68e). 'Winti' se hisse ainsi au 4e rang avec 49 points et sera donc du bon côté de la barre, tout comme le FC Zurich (48 pts) et Saint-Gall (47 pts).

