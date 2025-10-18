Super League: troisième succès de suite pour le FC Lugano

Lugano a réalisé une bonne opération en battant Zurich 1-0 lors de la 9e journée de Super League ...
Photo: KEYSTONE/TI-PRESS/Pablo Gianinazzi

Lugano a réalisé une bonne opération en battant Zurich 1-0 lors de la 9e journée de Super League. Les Tessinois se retrouvent en effet du bon côté de la barre avec 13 points, tout comme le FCZ.

Les bianconeri ont signé un précieux troisième succès consécutif en championnat grâce à une réussite de Dos Santos à la 25e. Les deux équipes ont touché la transversale adverse en seconde période. Markelo a d'abord failli égaliser (55e), puis Papadopoulos a été tout près de doubler l'avantage des Luganais (72e), qui ont vécu quelques moments chauds dans les arrêts de jeu avec deux gros arrêts de Von Ballmoos.

Mal parti, Lugano semble désormais avoir trouvé la bonne carburation. Pour le FC Zurich, il va s'agir de se reprendre après une deuxième défaite de suite après celle subie dans le derby contre Grasshopper voici deux semaines.

/ATS
 

