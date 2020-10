Super League: un triple Champion sans venin

Le Stade de Genève demeure une forteresse imprenable pour les Young Boys. Pour la troisième fois en moins d'une année, ils ne sont pas parvenus à s'imposer sur la pelouse du Servette FC.

Malgré une supériorité numérique de près d'une demi-heure et une domination presque totale, le triple Champion en titre a rendu une copie fort médiocre pour un 0-0 qui n'ajoutera rien à sa gloire. Même si Jérémy Frick a fait les arrêts qu'il fallait pour confirmer qu'il était bien l'un des meilleurs gardiens du pays, les Young Boys ne méritaient pas vraiment de cueillir les trois points. Ils furent, en effet, incapables d'emballer vraiment la rencontre.

Cette partie a proposé un scénario bien étrange avec les expulsions de Boubacar Fofana (39e), qui faisait ses grands débuts en Super League, et de Vincent Sierro (66e). Le Français et le Valaisan ont tous deux écopé de deux cartons jaunes en moins de dix minutes. Un tel manque de discernement à ce niveau interpelle.

Avant de se rendre dimanche prochain à Sion pour un derby qui doit lui permettre de 'lancer' enfin sa saison, le Servette FC peut parfaitement vivre avec ce 0-0. Les 5240 spectateurs présents ne peuvent que se féliciter de l'état d'esprit d'une équipe qui ne lâche rien. Il le faut bien pour oublier que les départs de Dennis Iapichino à Sion et de Varol Tasar à Lucerne sont loin d'être compensés par les venues d'Arial Mendy et de Fofana. Pour ne pas fâcher Alain Geiger, on esquivera par ailleurs le débat sur le poids de l'absence d'un véritable buteur...

Dans l'autre rencontre de la soirée, Lugano a arraché le poids du nul (1-1) à Vaduz dans le temps additionnel. C'est l'ex-Xamaxien Marcis Oss qui a égalisé à la 92e pour répondre à l'ouverture du score juste avant la pause sur pénalty de Tunahan Cicek accordé pour une faute du malheureux Numa Lavanchy.

/ATS