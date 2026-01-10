Supercoupe d'Espagne: succès du FC Barcelone

Le FC Barcelone a remporté la supercoupe d'Espagne pour la 16e fois. A Jeddah, les Catalans ont battu le Real Madrid 3-2 au terme d'un affrontement spectaculaire et électrique.

Les arrêts de jeu de la première période ont notamment été incroyables. Alors que Barcelone menait depuis la 36e et une réussite de Raphinha, les Madrilènes ont égalisé par Vinicius après un magnifique raid solitaire (45e+2).

Dans la foulée, Lewandowski a redonné l'avantage aux blaugrana (45e+4), mais le Real a encore eu le temps de revenir à 2-2 par Gonzalo Garcia (45e+6)!

La seconde période a été moins prolifique. Seul Raphinha a trouvé la faille (73e), sur une frappe déviée. Le Barça a fini à dix après l'expulsion de Frenkie de Jong pour une semelle sur Mbappé, qui était entré à la 76e. Les merengue n'ont cependant pas réussi à égaliser, malgré deux énormes occasions dans les arrêts de jeu.

Le Barça a donc conservé le trophée. L'an dernier, il avait déjà dominé le Real en finale, mais sur le score de 5-2.

/ATS