Ter Stegen prêté à l'Ajax par le Barça

Marc-André ter Stegen évoluera à l'Ajax d'Amsterdam la saison prochaine. Le gardien de 34 ans ...
Ter Stegen prêté à l'Ajax par le Barça

Ter Stegen prêté à l'Ajax par le Barça

Photo: KEYSTONE/AP/Rudy Garcia

Marc-André ter Stegen évoluera à l'Ajax d'Amsterdam la saison prochaine. Le gardien de 34 ans est prêté pour un an par le FC Barcelone au club néerlandais, ont annoncé les deux équipes.

Sous les ordres de l'entraîneur Hansi Flick, Ter Stegen a perdu sa place de titulaire au FC Barcelone et n'a plus aucune perspective au sein du Barça. L'Allemand avait ainsi été prêté dès l’hiver dernier à Gérone, qui a connu la relégation, afin d'obtenir du temps de jeu dans l'optique de la Coupe du monde.

L'ancien portier de Mönchengladbach s'est cependant blessé à une cuisse dès son deuxième match avec Gérone, ce qui a mis fin à ses espoirs de disputer le Mondial. Sous contrat avec Barcelone jusqu'en 2028, il pourrait retrouver le FC Sion en barrage de Conference League cet été avec l'Ajax.

/ATS
 

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