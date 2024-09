Théo Bouchlarhem envoie Sion en huitième de finale

Poussé dans ses derniers retranchements par Délémont qu 1er tour, le FC Sion n’a pas tremblé pour se hisser en 1/8 de finale de la Coupe de Suisse. Il s’est imposé 2-0 à Zurich face à YF Juventus.

Face à la formation de Promotion League, les Sédunois ont forcé la décision grâce à l’efficience de Théo Bouchlarhem. Le Français a ouvert le score à la 27e avant de provoquer le penalty du 2-0 transformé par Kevin Bua à la 56e. Le FC Sion ne s’est donc pas pris les pieds dans le tapis dans un match qui sentait pourtant bon le piège.

Autre équipe romande de Super League en lice vendredi, Yverdon Sport a traversé une soirée plus compliquée à Emmen. Menés au score après seulement 3 minutes de jeu par l’équipe de 2e ligue inter, les Vaudois ont toutefois renversé le score avant la pause grâce à Mitchy Ntelo et à Hugo Komano. Le Belge et le Français ont enlevé une belle épine du pied à leur entraîneur Alessandro Mangiarratti. Une élimination face à un tel adversaire à ce stade de la compétition aurait, en effet, fait tache.

Enfin dans le choc au sommet de la soirée, les Grassoppers se sont imposés 2-0 à Thoune pour confirmer en quelque sorte leur succès lors du dernier barrage de promotion/relégation. Sonny Kittel et Nikolas Muci ont marqué pour les Zurichois face à un leader de Challenge League un peu trop timoré.

/ATS