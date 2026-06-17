Thoune hérite du Dinamo Zagreb

Thoune connaît le premier adversaire de sa campagne européenne. Le champion de Suisse affrontera ...
Thoune hérite du Dinamo Zagreb

Thoune hérite du Dinamo Zagreb, Saint-Gall de Benfica

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Thoune affrontera le Dinamo Zagreb lors du deuxième tour de qualification pour la Ligue des champions. Saint-Gall sera pour sa part opposé au Benfica Lisbonne sur son chemin vers l'Europa League.

En tirant le champion de Croatie, qui a aussi remporté la Coupe nationale, les joueurs de l'Oberland bernois ont sans doute hérité du tirage au sort le plus difficile qui soit. En Ligue des champions, les Croates ont manqué de peu la qualification pour les huitièmes de finale, uniquement en raison d’une différence de buts moins favorable que celle de Bruges.

Pour se qualifier pour la deuxième fois pour la phase principale de la Ligue des champions après 2005/06, Thoune devra passer trois tours. Le match aller contre le Dinamo Zagreb aura lieu les 21 ou 22 juillet à Thoune, le match retour la semaine suivante dans la capitale croate.

Un autre gros morceau pour Saint-Gall

Saint-Gall a lui aussi hérité d’un tirage difficile. Le vainqueur de la Coupe de Suisse affrontera, lors du 2e tour de qualification pour l’Europa League, le Benfica Lisbonne, club portugais détenteur du record de titres de champion, qui a terminé la saison dernière à la troisième place. Les joueurs de Suisse orientale joueront à domicile le 23 juillet lors du match aller, avant de se rendre dans la capitale portugaise une semaine plus tard.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bernardo Silva s'engage au Real Madrid jusqu'en 2028

Bernardo Silva s'engage au Real Madrid jusqu'en 2028

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 12:28

Bernardo Silva s'engage au Real Madrid jusqu'en 2028

Bernardo Silva s'engage au Real Madrid jusqu'en 2028

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 12:28

L'Autriche domine la Jordanie malgré une belle résistance

L'Autriche domine la Jordanie malgré une belle résistance

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 08:23

Messi, auteur d'un triplé, et l'Argentine régalent

Messi, auteur d'un triplé, et l'Argentine régalent

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 05:10

Articles les plus lus

Une abondance de milieux qui vire au casse-tête

Une abondance de milieux qui vire au casse-tête

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 05:06

Messi, auteur d'un triplé, et l'Argentine régalent

Messi, auteur d'un triplé, et l'Argentine régalent

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 05:10

L'Autriche domine la Jordanie malgré une belle résistance

L'Autriche domine la Jordanie malgré une belle résistance

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 08:23

Bernardo Silva s'engage au Real Madrid jusqu'en 2028

Bernardo Silva s'engage au Real Madrid jusqu'en 2028

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 12:28

L'Angleterre entame son Mondial avec confiance

L'Angleterre entame son Mondial avec confiance

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 04:08

Une abondance de milieux qui vire au casse-tête

Une abondance de milieux qui vire au casse-tête

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 05:06

Messi, auteur d'un triplé, et l'Argentine régalent

Messi, auteur d'un triplé, et l'Argentine régalent

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 05:10

L'Autriche domine la Jordanie malgré une belle résistance

L'Autriche domine la Jordanie malgré une belle résistance

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 08:23

Haaland et la Norvège matent l'Irak

Haaland et la Norvège matent l'Irak

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 02:11

Nouveau visa pour Mehdi Torabi

Nouveau visa pour Mehdi Torabi

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 02:19

L'Angleterre entame son Mondial avec confiance

L'Angleterre entame son Mondial avec confiance

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 04:08

Une abondance de milieux qui vire au casse-tête

Une abondance de milieux qui vire au casse-tête

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 05:06