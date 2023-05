Tirage difficile pour les Suissesses en Ligue des Nations

La première édition de la Ligue des Nations dames ne sera pas évidente pour l'équipe nationale féminine. Elle affrontera la Suède, l'Espagne et l'Italie dans la Ligue des Nations A.

Tous les adversaires sont classés devant l'équipe de l'entraîneure Inka Grings au classement mondial. La Suède, actuellement numéro 3 mondial, est favorite pour remporter le groupe. Avec les Espagnoles, les Suissesses sont tombées sur l'adversaire le plus difficile du pot 2. L'Italie complète le groupe du pot 3. Les Suissesses ont encore un compte à régler avec leurs voisines du sud. Lors de la qualification pour la Coupe du monde 2023, elles ont dû laisser la place aux Italiennes et faire un détour par les play-off.

La Ligue des Nations féminine aura lieu pour la première fois lors de la saison 2023/24. Les six journées se dérouleront en septembre, octobre et novembre/décembre. Les vainqueurs de groupe se qualifieront pour le Final Four en février 2024, les deuxièmes de groupe auront également leur place assurée dans le groupe A pour l'édition suivante.

