Tout est bien qui finit bien pour Gregor Kobel

Malgré une incroyable bourde de Gregor Kobel, Borussia Dortmund trace toujours sa route en Ligue des Champions. Le finaliste de l’an dernier s’est ouvert les portes des quarts de finale.

Le portier zurichois et ses coéquipiers se sont imposés 2-1 à Lille huit jours après un partage de l’enjeu 1-1 en Allemagne. Pourtant après cinq minutes de jeu, personne n’aurait osé parier sur une qualification du Borussia. Gregor Kobel a, en effet, laissé filer entre ses jambes une reprise presque anodine de Jonathan David pour l’ouverture du score.

Mais alors que tout semblait contre lui, le Borussia a su réagir de la plus belle des manières. Après s’être brisé les dents devant un Lucas Chevallier parfois extraordinaire, le Borussia a renversé la situation presque en toute logique après le repos avec un penalty d’Emre Can à la 54e et une frappe cette fois imparable de Maximilian Beier à la 65e.

Gregor Kobel a eu le bon goût de se racheter. En seconde période, le gardien de l’équipe de Suisse a réussi l’arrêt qu’il fallait sur la frappe de Hakon Haraldsson à la 61e. Il fut ensuite vigilant devant David pour préserver l’avantage des siens. Mais en quart de finale face au FC Barcelone, Gregor Kobel devra vraiment sortir le grand jeu pour permettre au Borussia d’exister vraiment dans une double confrontation qui semble, sur le papier, bien déséquilibrée.

/ATS