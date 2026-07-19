Tuchel: « J'espère que les joueurs pourront être fiers un jour »

Sifflé par les supporters anglais avant la rencontre, Thomas Tuchel a dit espérer que 'les joueurs pourront être fiers un jour' de leur 3e place au Mondial 2026.

'Ce match va certainement nous aider, même si l'on ne peut jamais se satisfaire complétement d'une médaille de bronze', a déclaré le sélectionneur allemand des Three Lions après leur victoire 6-4 contre la France dans la petite finale samedi à Miami. 'C'est la première médaille depuis 60 ans, la première lors d'une Coupe du monde ailleurs qu'en Angleterre, et j'espère que les joueurs pourront en être fiers un jour.'

Lui-même a eu du mal à atténuer l'énorme déception de l'élimination anglaise en demi-finale alors que l'Angleterre menait 1-0 face à l'Argentine jusqu'à la 85e minute, avant d'encaisser deux buts. 'Nous visions le rêve le plus ambitieux qui soit, nous avions l'ambition immense d'atteindre la finale de la Coupe du monde. Alors, quand on échoue, c'est très, très douloureux, et cette douleur va perdurer un certain temps', a-t-il concédé.

Sous le feu des critiques après la demi-finale et pour ses prises de position très fermes, l'ancien entraineur du PSG a refusé de transiger avec ses principes. 'Nous avons bâti quelque chose de très spécial au cours des sept dernières semaines, et nous ne transigerons jamais là-dessus, mais je maintiens mes propos: nous devons proposer un meilleur football, mieux gérer les rencontres sous pression et prendre de meilleures décisions dans ces moments-là', a-t-il assuré.

/ATS