Un accueil chaleureux pour l'équipe de Suisse

Des centaines de supporters ont chaleureusement accueilli l'équipe de Suisse à Zurich pour son retour de l'Euro en Allemagne. Les joueurs ont remercié les fans et ont déjà pensé à l'avenir.

Un jour après l'amère élimination en huitièmes de finale contre l'Angleterre (5-3 tab), l'équipe nationale est arrivée à Zurich dimanche vers 17h avec les bus en provenance de Stuttgart. Sur l'Europaallee, près de la gare, les joueurs, l'entraîneur et le staff ont été accueillis sur une scène par des applaudissements nourris d'un grand nombre de fans.

'Merci beaucoup pour votre soutien, ici et maintenant, et bien entendu dans les stades allemands! Nous avons ressenti l'euphorie, a déclaré le capitaine Granit Xhaka. Nous voulions le maximum et nous sommes allés jusqu'à la limite de nos possibilités. L'élimination aux tirs au but est dure, mais je pense que vous pouvez tous être fiers avec nous.'

Manuel Akanji, la figure tragique de samedi à Düsseldorf avec son penalty non transformé, se projetait déjà vers l'avenir: 'Il y avait une ambiance incroyable, nous l'avons ressenti. Il aurait été possible de faire encore mieux dans ce tournoi. J'espère que cela fonctionnera la prochaine fois.'

Pour Breel Embolo et Xherdan Shaqiri aussi, la grande déception avait déjà disparu. 'Nous voulions rendre quelque chose et nous y sommes parvenus. Je pense que nous aurons une nouvelle chance. Nous sommes une jeune équipe et nous savons tous de quoi nous sommes capables', a lancé Embolo. Et Shaqiri d'ajouter: 'Nous ne sommes plus la petite Suisse. Nous voulons exister face aux grands, et cela se présente bien pour l'avenir.'

/ATS