Un but et quatre assists pour Xherdan Shaqiri

Qui a dit que Xherdan Shaqiri n’était plus qu’un has been ? A Winterthour, celui qui peut être considéré comme l’un des plus grands joueurs suisses de l'histoire a réussi un très grand numéro.

Le transfuge de Chicago a marqué un but, son premier cette saison en Super League, et a délivré... quatre assists lors du succès 6-1 du FC Bâle. Avec son fantastique pied gauche, Xherdan Shaqiri a offert un immense spectacle au public de la Schützenwiese. Même si la faiblesse de l’opposition doit tempérer le jugement, le joueur de 33 ans peut vraiment s’affirmer comme l’arme fatale d’un FCB qui a cueilli un troisième succès de rang. Et qui affrontera les Young Boys mercredi au Wankdorf dans une rencontre qui devrait déchaîner bien des passions et permettre, pourquoi pas, à Xherdan Shaqiri de marquer encore les esprits.

Lausanne confirme

A la Tuilière, le Lausanne-Sport n’a pas failli. Six jours après son succès 2-0 devant le FC Winterthour, la formation de Ludovic Magnin s’est imposée 3-0 face aux Grasshoppers. Avec sept points pris en trois matches depuis sa performance bien pauvre lors du derby lémanique perdu 1-0 à Genève, elle est enfin sur les bons rails et elle peut aborder la rencontre d’Yverdon mardi avec une sérénité retrouvée.

Face à des Grasshoppers valeureux mais bien trop limités, Lausanne a eu le bonheur d’ouvrir le score après seulement 63’’ de jeu grâce à Alvyn Sanchez qui a su exploiter avec un rare brio une glissade de l’Australien Awer Nabil. Les Vaudois devaient toutefois attendre la fin de match pour saler l’addition grâce aux réussites de ses défenseurs Kévin Mouanga et Noë Dussenne.

/ATS