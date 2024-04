Un but et un assist pour Xherdan Shaqiri

Remplaçant lors de la défaite 3-0 devant Atlanta, Xherdan Shaqiri a rappelé samedi combien il demeure l’atout no 1 de Chicago. Le Bâlois a été le grand artisan du succès 2-1 du Fire devant Houston.

Auteur de l’ouverture du score sur un penalty imparable à la 10e, Xherdan Shaqiri a délivré une passe décisive magnifique dans la profondeur sur le 2-1 de Brian Gutierrez à la 78e. A la faveur de ce deuxième succès en sept rencontres, le Fire est remonté à la 10e place de la Conférence Est avant d’aller défier les New York Red Bulls le week-end prochain.

Lionel Messi a également payé de sa personne. L’Argentin a marqué lors du nul 2-2 de l’Inter Miami devant Colorado pour son retour aux affaires après un mois d’absence. Sorti du banc après la pause, il a signé le 1-1 d’une superbe reprise du gauche avant d’être à l’origine du 2-1 du Portugais Afonso.

A l’Ouest, Roman Bürki et Stefan Frei ont réussi deux clean sheets. St. Louis et Bürki ont partagé l’enjeu à domicile devant Dallas alors que Seattle et Frei se sont imposés 5-0 devant leur public face à Montréal pour leur premier succès de la saison.

/ATS