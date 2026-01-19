Un choc Inter-Arsenal au menu mardi dès 21h

La Ligue des champions reprend ses droits mardi, pour la première des deux soirées consacrées ...
Photo: KEYSTONE/AP/Spada

La Ligue des champions reprend ses droits mardi, pour la première des deux soirées consacrées à la 7e et avant-dernière journée de la phase de ligue.

Seul leader avec ses six succès en six matches, Arsenal sera en danger dès 21h. Le club londonien se déplace à Milan pour y défier l'Inter de Yann Sommer et Manuel Akanji, 6e du classement mais qui reste sur deux défaites dans la compétition après avoir remporté ses quatre premiers matches.

Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel jouera aussi à Londres, face à Tottenham. Ce duel pourrait être décisif dans la lutte pour une place dans le Top 8, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale: les deux équipes pointent respectivement aux 10e (BVB) et 11e (Tottenham) rangs, avec 11 unités au compteur.

En difficulté ces dernières semaines, le Real Madrid se doit pour sa part de réagir sur la scène continentale avec son nouveau coach Alvaro Arbelo. Kylian Mbappé et Cie, 7es de cette phase de ligue avec 12 points, s'assureront une place dans la phase à élimination en cas de victoire face à l'AS Monaco du duo suisse Köhn/Zakaria.

