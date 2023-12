Un choc au sommet qui a tourné court

Le choc au sommet de la Super League a tourné court. Dans leur antre du Wankdorf, les Young Boys ont eu la partie trop facile face au FC St. Gall.

Avec David von Ballmoos à nouveau préféré à Anthony Racioppi dans la cage, les Bernois se sont imposés 3-0 pour laisser désormais la formation de Peter Zeidler à cinq points. Un autogoal de Jozo Stanic à la 21e et un doublé de Jean-Pierre Nsame (33e et 49e) ont traduit l’écrasante supériorité du Champion en titre face à une équipe qui voyage décidément bien mal.

Déjà buteur providentiel trois jours plus tôt lors du succès 1-0 devant le Stade Lausanne-Ouchy, Jean-Pierre Nsame a rappelé combien il était indispensable à la bonne marche de l’équipe même si Raphaël Wicky lui a souvent marchandé sa confiance. Avec son doublé pour ses 108e et 109e réussites dans l’élite, le Camerounais n’est plus qu’à deux longueurs du record des 111 buts en Super League de Marco Streller. L’égaler samedi prochain à la Pontaise contre le SLO ne semble pas impossible pour ce Jean-Pierre Nsame en pleine confiance.

Après trois matches sans défaite, le Bâle de Fabio Celestini a accusé un coup d’arrêt. Au Parc St. Jacques, les Rhénans se sont inclinés 1-0 devant les Grasshoppers sur une réussite – splendide – du Macédonien Dorian Babunski à la 72e. L’expulsion de l’incorrigible Taulant Xhaka à la 18e pour une faute aussi inutile que stupide a, il est vrai, précipité la chute du FCB.

