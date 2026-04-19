Un cinquième but en Bundesliga pour Johan Manzambi

Johan Manzambi tient la grande forme à l'approche de la Coupe du monde. Le Genevois a inscrit ...
Un cinquième but en Bundesliga pour Johan Manzambi

Un cinquième but en Bundesliga pour Johan Manzambi

Photo: KEYSTONE/DPA/ACHIM KELLER

Johan Manzambi tient la grande forme à l'approche de la Coupe du monde. Le Genevois a inscrit son 5e but de la saison en Bundesliga lors du succès 2-1 du SC Fribourg devant Heidenheim.

Face à la 'lanterne rouge', Johan Manzambi a ouvert le score en première période sur une frappe deviée qu'il avait armée à l'orée de la surface. Brillant lors de la double confrontation contre le Celta Vigo en Europa League, il s'impose comme l'un des leaders de son équipe qui a arraché la victoire par Maximilian Eggestein à la 83e.

/ATS
 

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