Un derby d'Italie complètement fou pour les débuts d'Akanji

Manuel Akanji a vécu des débuts complètement fous en Serie A samedi à l'occasion du derby d'Italie. Le nouveau défenseur de l'Inter Milan a vu la Juventus renverser la tendance en fin de match (4-3).

Les Nerazzurri menaient pourtant 3-2 jusqu'à la 83e après une réussite de Marcus Thuram (76e) que les tifosi milanais pensaient décisive. Mais son petit frère Khéphren à égalisé sept minutes plus tard avant que le jeune Monténégrin Vasilije Adzic (19 ans) n'offre les trois points à la Juve dans les arrêts de jeu (91e).

Le club du Piémont avait mené par deux fois au score avant cette fin de match renversante, mais à chaque fois son rival lombard était revenu à égalité grâce au Turc Hakan Calhanoglu. En encaissant quatre buts sur les quatre tirs cadrés turinois, le gardien suisse de l'Inter Yann Sommer a passé une sale soirée.

Akanji espérait sans doute vivre une première moins animée au sein de la défense intériste. Le Zurichois, arrivé en provenance de Manchester City à la toute fin du mercato le 1er septembre, a été directement titularisé par son entraîneur Cristian Chivu. L'ex-international roumain fait déjà face à une immense pression après cette deuxième défaite de rang.

/ATS