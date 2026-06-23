Un doublé d'Haaland envoie la Norvège en 1/16es

La Norvège a décroché lundi son ticket pour les 1/16es de finale du Mondial. Les Vikings se sont imposés 3-2 face au Sénégal, grâce notamment à un doublé d'Erling Haaland.

La Norvège, 28 ans après sa dernière participation à une Coupe du monde où elle avait atteint les 1/8es, s'est offert une nouvelle place dans le tableau final. Sa victoire face au Sénégal lui permet même de s'offrir une 'finale' pour la première place du groupe I face à la France.

Les Sénégalais ont payé cher leurs nombreuses erreurs défensives, alors que les Scandinaves ont profité d'un petit clin d'oeil du destin pour ouvrir le score. Marcus Pedersen, entré en jeu dès la 13e minute en remplacement de Ryerson blessé, a profité d'une bévue de Kalidou Koulibaly pour battre Edouard Mendy et inscrire son premier but sous le maillot de la Norvège (43e).

Trop de cadeaux pour la Norvège

Erling Haaland aurait lui aussi pu profiter d'un cadeau, de Mendy cette fois-ci, mais il n'a trouvé que le poteau après avoir subtilisé le ballon au dernier rempart. Le meilleur buteur de l'histoire de son pays s'est rapidement rattrapé au retour des vestiaires, inscrivant ses 58e et 59e buts en 52 rencontres avec sa sélection (48e et 58e).

Si les Lions avaient entre-temps réagi par l'intermédiaire d'Ismaïla Sarr (53e), l'inévitable 'Cyborg' a encore une fois bénéficié d'une erreur de Koulibaly pour refaire le break et marquer un 4e but dans son premier Mondial (58e). Une réussite qui s'est avérée cruciale, puisque Sarr a signé un doublé dans les arrêts de jeu - trop tard pour égaliser.

Le match cauchemardesque de Koulibaly n'arrangera pas les critiques dont il fait l'objet au pays. Blessé avant la compétition et de retour juste à temps du haut de ses 35 ans, l'ancien de Naples et Chelsea, capitaine des Lions de la Teranga, est très loin de son meilleur niveau.

Le Sénégal, dont le gardien Mendy a dû céder sa place à l'ancien du Lausanne-Sport Mory Diaw peu après l'heure de jeu, se trouve dans une position très délicate. Il lui faudra battre l'Irak en essayant de soigner sa différence de buts, dans l'espoir de figurer parmi les huit meilleurs troisièmes et ainsi décrocher sa place en 1/16es.

/ATS