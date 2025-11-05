« Un excellent championnat »: Lausanne face au défi chypriote

Le Lausanne-Sport se méfie de l'Omonia Nicosie, son adversaire chypriote qu'il accueille jeudi en Conference League (21h). Une équipe évoluant dans 'un excellent championnat', selon Peter Zeidler.

'Omonia a probablement un meilleur niveau que Breidablik et Hamrun', les Islandais et les Maltais que le LS a battus lors des deux premières journées de la C4, a estimé l'entraîneur lausannois mercredi en conférence de presse d'avant-match.

Pour tenter de situer le niveau de l'Omonia, actuel leader du championnat chypriote, Peter Zeidler a évoqué la victoire de l'AEK Larnaca sur la pelouse de Crystal Palace (1-0), l'un des candidats à la victoire finale en Conference League. 'D'ailleurs, Omonia est devant Paphos, une équipe qui joue la Ligue des champions', a appuyé le capitaine du LS Olivier Custodio, lui aussi présent en conférence de presse.

'Ce n'est pas le meilleur championnat d'Europe, mais c'est un excellent championnat', a jugé Zeidler. Le technicien allemand s'attend donc à affronter une 'équipe forte, très forte', qui a besoin de s'imposer à la Tuilière après n'avoir récolté qu'un point en deux matches (défaite 1-0 contre Mayence, 1-1 face aux Kosovars de Drita).

Sans Gabriel Sigua

Peter Zeidler se méfie surtout de l'expérimenté attaquant monténégrin Stefan Jovetic, 'un très grand joueur' passé notamment par Manchester City et l'Inter Milan. 'On a beaucoup de respect pour cet adversaire, mais on visera la victoire malgré tout', a lancé le coach du LS.

Jeudi, ce dernier sera encore privé de son milieu de terrain géorgien Gabriel Sigua, qui devrait toutefois être disponible pour le derby contre le FC Sion dimanche en Super League (16h30). Un match tout aussi important que le duel européen, même si 'comme disent les grands philosophes, le prochain match est toujours celui qui compte le plus', s'est amusé Peter Zeidler.

Toujours aussi excité à l'idée de diriger son équipe sur la scène européenne, l'ancien entraîneur de Saint-Gall a assuré qu'il n'avait nullement besoin de motiver ses joueurs. 'Le plus embêtant, c'est de devoir expliquer aux remplaçants pourquoi ils ne commencent pas le match', a-t-il lâché.

Mais la victoire arrachée sur le terrain du FCZ dimanche en championnat (2-1) a prouvé que les seconds couteaux du LS 'pouvaient faire la différence'. 'On a fait un grand pas vers l'avant à Zurich, les remplaçants jouent un très grand rôle', a souligné Zeidler.

Reste à voir si le Malien Gaoussou Diakité (20 ans), qui a joué une mi-temps malade avant de céder sa place au Letzigrund, aura retrouvé l'entièreté de ses moyens jeudi. Le LS a de toute façon 'des alternatives avec Alban Ajdini qui monte en puissance, le jeune (Enzo) Kana-Biyik ou Seydou Traoré qui revient de blessure', a encore dit le mentor de la Tuilière.

Proche d'un printemps européen

En cas de victoire, Lausanne compterait 9 points et serait pratiquement assuré de disputer au moins les barrages d'accession aux 8es de finale ce printemps. L'année dernière, il fallait finir avec 7 unités pour terminer parmi les 24 meilleures équipes de la phase de ligue.

Un bel objectif pour le club vaudois, qui devrait évoluer dans d'excellentes conditions jeudi. 'Il va faire beau, pas trop froid et on sera bien soutenus par notre public. On sait qu'il faut faire un très beau match pour obtenir quelque chose, mais on en est capables', a promis Peter Zeidler.

