Un maillot de Pelé vendu 4,9 millions de dollars

Un maillot porté par Pelé lors de la finale de Coupe du monde remportée par le Brésil en 1958 ...
Un maillot de Pelé vendu 4,9 millions de dollars

Un maillot de Pelé vendu 4,9 millions de dollars

Photo: KEYSTONE/AP CHRISTIE'S/HO

Un maillot porté par Pelé lors de la finale de Coupe du monde remportée par le Brésil en 1958 a été vendu aux enchères jeudi à New York. Ceci pour 4,9 millions de dollars, a annoncé Sotheby's.

Alors âgé de 17 ans, celui qui allait être surnommé le 'Roi' avait marqué deux des cinq buts de la Seleçao face à la Suède, le pays hôte de la compétition (5-2), après une demi-finale contre la France remportée sur le même score.

Le maillot porté par Pelé - Edson Arantes do Nascimento de son nom de naissance - lors de la finale de 1958 avait été offert par le joueur à son coéquipier et ami Dida.

Il avait été conservé pendant des décennies dans la famille de ce dernier, avant d'atterrir dans un musée puis d'être mis aux enchères une première fois en 2004, pour un montant non précisé.

Vendu après dix enchères de la part de cinq enchérisseurs, à une personne qui n'a pas été identifiée, le maillot devient ainsi le deuxième le plus cher au monde, précise la maison de vente.

Le record de 9,3 millions de dollars reste détenu par le maillot porté par Maradona le 22 juin 1986 à Mexico lors du mythique quart de finale face à l'Angleterre.

L'Argentine avait remporté le match 2-1 grâce à deux buts légendaires du joueur dont l'un de la main, accordé par l'arbitre.

/ATS
 

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