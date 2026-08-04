Un nouveau job pour le Capverdien Bubista

L'entraîneur capverdien Pedro Leitao Brito, dit Bubista, a été nommé mardi entraîneur du club ...
Un nouveau job pour le Capverdien Bubista

Un nouveau job pour le Capverdien Bubista

Photo: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell

L'entraîneur capverdien Pedro Leitao Brito, dit Bubista, a été nommé mardi entraîneur du club marocain RS Berkane pour deux saisons, a annoncé le club.

Il a fait sensation en emmenant son pays jusqu'en 16es de finale du Mondial cet été.

La nomination de Bubista, du nom créole de son île natale de Boa Vista dans l'archipel du Cap-Vert, a été décidée 'après le succès de son expérience précédente à la tête de la sélection nationale du Cap-Vert', souligne le club marocain sur sa page Facebook, lui souhaitant 'plein de succès'.

Sous la houlette de l'entraîneur capverdien de 56 ans, les Requins bleus ont réussi l'exploit de se hisser cet été jusqu'en 16es de finale pour leur première Coupe du monde. La Fédération du Cap-Vert n'a pas annoncé à ce stade s'être séparée de Bubista.

Pedro Leitao Brito remplace le Tunisien Mouine Chaâbani qui a été nommé à la tête de la sélection de Tunisie. Le RS Berkane a été vice-champion du Maroc cette saison et demi-finaliste de la Ligue des Champions africaine.

/ATS
 

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