Un point mérité pour un séduisant Stade Lausanne-Ouchy

Relégué de Super League, le Stade Lausanne-Ouchy a décroché son premier point de la saison en Challenge League. Le SLO a fait match nul à Thoune (1-1).

Stade Lausanne-Ouchy a décroché son premier point de la saison en Challenge League. Les hommes de Ricardo Dionisio ont partagé l'enjeu sur la pelouse de Thoune (1-1). Un match nul mérité pour le SLO, qui aura su se montrer plus dangereux que son adversaire.

Les footballeurs de l'Oberland ont ouvert la marque par Miguel Castroman (14e), prompt à profiter des larges de la défense adverse. Arrivé en milieu de semaine depuis Yverdon Sport, Breston Malula a égalisé à la 43e seconde de la seconde période, sur une tête plongeante.

Durant 90 minutes, les Lausannois ont démontré de réels progrès dans leur jeu. Ils auraient même pu l'emporter si un coup franc d'Hugo Fargues n'avait pas touché le poteau (82e).

Le Stade Nyonnais a, lui, connu la défaite, sa première de la saison, contre Schaffhouse (3-0). Si un match nul à Vaduz et un succès à domicile contre Bellinzone avaient idéalement lancé sa saison, l'équipe de la Côte a déçu, vendredi soir à domicile (0-3). Dans leur antre de Colovray, les Vaudois ont encaissé l'ouverture du score à la 44e minute (but de Giger) puis se sont retrouvés à dix, moins de deux minutes plus tard (expulsion de Koré). Les hommes de Christophe Caschili ne se sont jamais relevés de ce double coup du sort, concédant un deuxième but avant l'heure de jeu, puis un troisième en fin de partie.

/ATS