Zeki Amdouni tient son premier trophée. A Leiria, le Genevois a enlevé la Coupe de la Ligue du Portugal avec Benfica.

Benfica s’est imposé 7-6 aux tirs au but en finale face au Sporting. Le score était de 1-1 avant cette séance de penalties qui a vu Trinaco, le 14e frappeur, échouer devant le portier Anatoly Trubin.

Zeki Amdouni a été introduit à la 80e minute sans doute dans la perspective de cette séance de tirs au but. Deuxième frappeur du Benfica, le Genevois n’a pas failli pour rappeler qu’il était très efficace dans cet exercice. Murat Yakin le sait parfaitement et il a fait du Genevois de 24 ans, sans toutefois le déclarer publiquement, son frappeur no 1 en équipe nationale.

Zeki Amdouni évolue au Benfica depuis l'été dernier. Il a été prêté par Burnleyy, club avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2028.

/ATS