Un résultat encourageant pour la « Mannschaft »

Trois jours après son succès 3-1 devant les Etats-Unis, l'Allemagne a été tenue en échec (2-2) par le Mexique à Philadelphie. Ce résultat est toutefois encourageant pour la 'Mannschaft'.

A huit mois de l'Euro, les débuts de Julian Nagelsmann à la tête de l'Allemagne sont réussis. Face au Mexique, les Allemands ont témoigné d'une réelle puissance offensive avec deux nouveaux buts et de nombreuses occasions. Auteur du 2-2, Niclas Füllkrug s'affirme de plus en plus comme le no 9 que les Allemands recherchaient depuis des années. Le nouvel attaquant de Dortmund, déjà buteur face aux Etats-Unis, a ainsi marqué pour la 9e fois en 11 sélections depuis son arrivée dans l'équipe en novembre 2022.

Le seul bémol réside dans une fébrilité défensive qu'il conviendra de gommer au plus vite.

/ATS