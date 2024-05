Un retour timide aux affaires pour Xherdan Shaqiri

Deux semaines après sa blessure contractée contre Salt Lake City, Xherdan Shaqiri est revenu timidement aux affaires. Pour concéder une défaite de plus avec Chicago.

Sur sa pelouse, le Fire s’est incliné 1-0 devant New England, la 'lanterne rouge' de la Conférence Est, sur une frappe magnifique du gauche de l’Argentin Tomas Chancalay à la 62e. Introduit à la 65e, il devait armer un coup franc à la 73e qui a contraint le portier slovène Aljaz Ivacic à un arrêt de grande classe. Sur cette seule frappe, le Bâlois a rappelé combien il pouvait, à tout moment, changer la face d’un match.

La soirée fut plus réjouissante pour Roman Bürki et, surtout, pour Lionel Messi. Le portier bernois a fêté son quatrième clean sheet de la saison avec St. Louis à Houston (0-0). Quant à l’Argentin, il a affolé les statistiques lors du succès 6-1 de l’Inter Miami face à New York Red Bull. Lionel Messi a, en effet, inscrit un but et a délivré... cinq passes décisives pour battre deux records en MLS. Jamais encore un joueur n’avait, dans un même match, été impliqué dans 6 buts et réussi cinq assists.

