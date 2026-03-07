Un samedi contrasté pour les clubs romands

Petite semaine pour le FC Sion ! Après le 0-0 à Genève contre le Servette FC et la défaite 2-1 à Lugano, les Sédunois ont été tenus en échec (1-1) par la 'lanterne rouge' Winterthour à Tourbillon.

S’il ne remet pas vraiment en question sa place dans le top-6, ce résultat compromet les chances du FC Sion dans la course à une place européenne. Piégés sur une réussite d’Andrin Hunziker à la 5e minute, les Valaisans ont longtemps couru derrière le score avant l’égalisation magnifique de Winsley Botelli sur un service de Benjamin Kololli, deux entrants, à la 66e.

Une tête de Kreshnik Harizi sauvée sur la ligne par Nishan Burkart et un but de Kololli annulé pour un hors-jeu discutable témoignaient de l’emprise des Valaisans sur la rencontre. Mais elle aurait pu leur échapper après l’expulsion de Jan Kronig à la 89e sans une parade d’Anthony Racioppi sur un coup-franc de Luca Zuffi et sans un sauvetage de Harizi sur une frappe de Francis Momoh.

Servette gagne enfin

Après une trop longue série de 8 matches sans victoire, le Servette FC a enfin renoué avec la victoire à domicile. Dans un stade sans le traditionnel kop grenat en raison de la suspension de la tribune Nord, le Servette FC s’est découvert un nouveau héros en la personne de Junior Kadile. Transfuge de la D2 néerlandaise, le Franco-Congolais a signé un doublé, avec le but de la victoire à la 88s sur une frappe enroulée vraiment superbe.

Ce succès, qui survient après cinq matches nul, offre désormais aux Grenat un matelas confortable de 9 points sur les Grasshoppers. La perspective d’un barrage de tous les dangers s’éloigne.

