Un superbe défi à venir pour Kevin De Bruyne

L'international belge Kevin De Bruyne, après dix saisons à Manchester City, a officiellement rejoint Naples, Champion d'Italie en titre, où il va retrouver son compatriote Romelu Lukaku.

'Bienvenue Kevin', a écrit le Napoli sur son compte X en légende d'une photo où le milieu de terrain serre la main du président, Aurelio De Laurentiis.

Agé de 33 ans, Kevin De Bruyne a signé un contrat de deux ans, assorti d'une option pour une troisième année, selon des médias italiens. Les champions d'Italie en titre s'offrent l'un des meilleurs meneurs offensifs des dix dernières années.

Avec Manchester City, 'KDB', passé par Genk, le Werder Brême, Chelsea et Wolfsburg, a disputé 422 matches, toutes compétitions confondues, et inscrit 108 buts depuis son arrivée en 2015. Sous la conduite de Pep Guardiola, il a remporté tous les titres possibles dont six fois la Premier League et une Ligue des champions.

/ATS