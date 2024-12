Une 100e réussie pour Ludovic Magnin

La 100e de Ludovic Magnin à la tête du Lausanne-Sport fut une réussite totale. Les Vaudois se sont imposés 3-0 devant le FC Zurich pour cueillir un 6e succès de rang dans leur antre de la Tuilière.

Comme Yverdon, Winterthour, Grasshoppers, Servette et Sion, le FC Zurich a été dépassé par la verve des Lausannois, Emmenés par leur joyau Alvyn Sanches, ils ont très logiquement concrétisé une supériorité écrasante grâce aux réussites de Koba Koindredi (15e) et d’Alban Ajdini (64e et 73e).

Avec cette victoire de plus, Lausanne s’avance vraiment comme une équipe du top-6, l’objectif assigné par Ludovic Magnin et son directeur sportif Stéphane Henchoz. Mais les deux hommes sont en train de réaliser qu’ils peuvent aller chercher davantage. Surtout si Lausanne négocie parfaitement son dernier match de l’année qui l’opposera au FC Lugano au Tessin dimanche prochain.

Avec ce cinquième match de rang sans victoire en championnat, le FC Zurich est en passe de retomber brutalement sur terre. Le pari de miser en premier lieu sur l'impact physique ne résiste apparemment pas aux premiers frimas de l'hiver.

/ATS