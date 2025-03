Une absence qui va faire jaser

L’Euro s’éloigne pour Alisha Lehmann. Elle ne figure pas dans le nouveau cadre retenu par Pia Sundhage. Déjà absente en février, elle voit ses chances de disputer l’Euro se réduire encore.

L'attaquante de la Juventus n'est pas la seule à rester en rade. Cette triste réalité vaut aussi pour Coumba Sow et Riola Xhemaili. Appelée à la dernière minute en février, Sandrine Mauron n’a également pas été retenue dans cette sélection initiale. La Vaudoise peut, elle aussi, nourrir quelques craintes pour l’Euro 2025.

Pour affronter la France le 4 avril à St-Gall et l’Islande le 8 avril à Reykjavik pour deux rencontres comptant pour la Ligue des Nations, Pia Sundhage a, ainsi, reconduit en grande partie les joueuses qui avaient affronté l’Islande (0-0) et la Norvège (1-2). On notera toutefois le retour de Svenja Fölmli après une longue absence et la première sélection de la joueuse de l’Espanyol Barcelone Laia Ballesté.

/ATS