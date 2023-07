Une cinquième victoire en six matches pour Chicago

Chicago n'arrête plus de gagner. Victorieux 1-0 à domicile de Toronto, Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers ont cueilli leur cinquième succès en six rencontres.

Il a été acquis dans le temps additionnel grâce à une tête du joker polonais Kacper Przybylko qui avait été introduit une poignée de secondes plus tôt. Pas impliqué sur cette réussite, Xherdan Shaqiri a toutefois confirmé son état de forme trois jours après son coup franc magnifique contre Montréal. Le Bâlois n'est, ainsi, pas passé loin d'ouvrir la marque sur un ciseau acrobatique qui a fait lever de leur siège les 18'246 spectateurs du Soldier Field.

A la faveur de ce succès contre un adversaire qui a concédé une sixième défaite de rang, le Fire occupe désormais la 8e place de la Conférence Est. Il convient d'espérer que la longue coupure de plus d'un mois - le prochain match de Chicago est fixé au 20 août -, ne brisera pas cet élan.

A l'Ouest, Roman Bürki a signé un nouveau clean sheet avec St. Louis,victorieux 3-0 de l'Inter Miami qui n'alignait pas encore Lionel Messi. Le portier bernois et ses coéquipiers conservent bien sûr leur première place avec désormais un matelas de 4 points sur Los Angeles et sur Seattle, qui a été tenu en échec par Dallas (1-1) malgré le retour dans la cage de Stefan Frei remis de sa commotion cérébrale.

