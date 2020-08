Une demi-finale Young Boys - Sion pour dimanche

Les Young Boys ne lâchent rien. Les Bernois ont fait un pas de plus vers ce doublé qui leur a échappé ces deux dernières saisons à la faveur d’un succès 2-1 à Lucerne après les prolongations.

Victorieux de ce quart de finale grâce à une volée merveilleuse de Gianluca Gaudino à la 116e minute, les Bernois recevront ce dimanche au Wankdorf le FC Sion, qui s'est imposé 2-1 à Rapperswil, dans une rencontre qui s’annonce passionnante. L’autre demi-finale opposera le 25 août le FC Bâle au FC Winterthour. La finale se jouera le 30 août.

Une fois de plus, la profondeur du banc bernois a forcé la décision. Face à des Lucernois qui ont été très vite abandonné par leurs forces et qui avaient eu le bonheur d’ouvrir le score sur une frappe splendide de Francesco Margiotta à la 33e minute, les Bernois ont signé un succès qui ne souffre aucune discussion. Ils n’ont eu, en effet, pas le temps de douter avec l’égalisation de l’inévitable Jean-Pierre Nsame qui est tombée quelques secondes après la réussite de Margiotta.

Un attaque-défense

La suite ne fut qu’un attaque-défense avec des Bernois maîtres de leur sujet et qui peuvent se permettre le luxe de remplacer six joueurs sans que l’équilibre de l’équipe ne soit altéré. Les parades de Marius Müller expliquent pourquoi ce match a duré aussi longtemps. A force de multiplier les exploits, le gardien allemand a pu croire que son heure de gloire allait sonner lors des tirs au but. Mais c’était sans compter sur la volée de Gaudino qui avait été introduit à la 87e minute.

Au Grünfeld où l’équipe de Suisse avait l’habitude de s’entraîner, le FC Sion a fait le job face à une formation de Promotion League qui ne pouvait pas aligner ses nouvelles recrues. On ne pouvait toutrefois pas demander davantage à la formation de Paolo Tramezzani qui livrait son huitième match depuis le 16 juillet.

Roberts Uldikis frappe encore

Après 22 minutes, les Sédunois avaient pris le large grâce à une tête de Roberts Uldrikis, l'homme qui avait signé trois jours plus tôt à Genève le but du maintien, et à un pénalty d’Anto Grgic qui avait été provoqué par ce diable de Pajtim Kasami. Apparemment, Christian Constantin a su convaincre son international de jouer six jours de plus pour le FC Sion dans l’espoir de se qualifier pour la finale.

Mais faute d’avoir pu marquer le 3-0 malgré bien des occasions, le FC Sion n’avait pas encore définitivement plié le match à l’heure de jeu. Un match qui était relancé à la 67e minute avec la réduction du score de l’ex-Sédunois Bruno Morgado. Le latéral gauche, qui avait si souvent joué avec Murat Yakin avant de se retrouver dans la bordure lors de l’ère de Stéphane Henchoz, a eu l’immense mérite de donner du piment à cette fin de rencontre.

Malgré une belle frayeur à la 85e lorsque deux attaquants saint-gallois rataient presque l’immanquable devant Kevin Fickentscher, il n’y a pas eu de mauvaise surprise pour le FC Sion. La quête d'une quatorzième victoire en Coupe, qui serait la huitième sous la présidence de Christian Constantin, demeure possible. Si elle aboutit, elle replacerait le club en pleine lumière et elle lui permettrait de reprendre ce leadership romand qui lui est contesté par le Servette FC.

/ATS