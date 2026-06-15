« Une grande fierté pour moi », estime le gardien du Cap-Vert

'C'est une grande fierté pour moi', a estimé lundi le gardien du Cap-Vert Vozinha.

Le portier de 40 ans a grandement contribué au match nul (0-0) contre l'Espagne, favorite, lors du premier match de son pays dans une Coupe du monde.

'C'est une grande fierté pour moi, c'est un honneur pour moi de représenter mon pays', a déclaré le gardien en zone mixte, avec le trophée d'homme du match entre les mains.

'Le rêve est devenu réalité, nous avons affronté l'Espagne, l'une des meilleures équipes du monde, a-t-il dit. Nous sommes très heureux et fiers de tous les joueurs et de tout le peuple cap-verdien'.

A la fin du match, Vozinha était en larmes, entouré de ses coéquipiers. 'J'ai pleuré parce que j'ai grandi avec mes grands-parents et malheureusement ils sont décédés il y a quelques années. Ils ont tout fait pour moi et ils n'étaient pas là. Ma mère aussi n'a pas pu venir à cause du visa', a-t-il expliqué, précisant qu'il n'avait pas 'réussi à réunir à temps l'argent suffisant'.

'Mais je suis heureux pour le Cap Vert', a-t-il assuré, 'nous venons d'un petit pays, notre qualification a été très difficile dans un groupe avec le Cameroun et la Libye, mais nous savions que si nous suivions le plan de l'entraîneur, nous aurions une grande chance de nous qualifier', a-t-il aussi raconté.

'Nous avons fait preuve de courage'

Le sélectionneur Bubista a reconnu avoir aussi été 'submergé par l'émotion' quand il a vu son gardien ému. 'Il a énormément d'expérience, il a énormément travaillé pour arriver jusque-là. C'étaient des larmes de résilience. Nous avons montré une grande organisation défensive, je veux féliciter mon équipe', a-t-il déclaré en conférence de presse.

Ce début pleinement réussi en Coupe du monde 'signifie beaucoup pour notre pays: nous avons toujours dit que nous voulions que le monde entier voie comment notre équipe joue. Nous avons fait preuve de courage', a encore commenté le sélectionneur.

/ATS