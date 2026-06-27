Une hypothèse plausible: Suisse - Iran en 16es de finale

La Suisse pourrait devoir affronter l'Iran en seizièmes de finale de la Coupe du monde, pour ...
Une hypothèse plausible: Suisse - Iran en 16es de finale

Une hypothèse plausible: Suisse - Iran en 16es de finale

Photo: KEYSTONE/AP/Abbie Parr

La Suisse pourrait devoir affronter l'Iran en seizièmes de finale de la Coupe du monde, pour autant que les Iraniens, troisièmes de leur groupe, fassent partie des meilleurs troisièmes repêchés.

Les probabilités apparaissent relativement élevées.

Après son nul (1-1) contre l'Égypte, l'Iran a fini troisième de son groupe avec 3 points (aucune défaite). Pour faire partie des meilleurs troisièmes et ainsi atteindre les 16es de finale, la Team Melli n'aura besoin, ce samedi, que d'un seul de ces résultats favorables : une victoire lors du match Autriche-Algérie, un nul ou un succès de l'Ouzbékistan contre la RD Congo, ou une défaite de la Croatie face au Ghana.

L'Iran hériterait alors de la Suisse, vainqueur du groupe B, pour le seizième de finale programmé jeudi soir (vendredi 3 juillet à 05h00, heure suisse) à Vancouver.

Trois places parmi les huit meilleurs troisièmes de groupes restent à attribuer pour les 16es de finale. Elles se jouent entre l'Iran, la Croatie, la Corée du Sud, l'Algérie, l'Écosse et la République démocratique du Congo.

/ATS
 

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