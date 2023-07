Une manne de près de 2,5 millions de dollars pour les clubs suisses

La FIFA sait se montrer généreuse ! Le succès de la dernière Coupe du monde lui a permis de verser 209 millions de dollars aux 440 clubs concernés par le tournoi qatari.

La FIFA a rétribué les clubs pour la mise à disposition des 837 joueurs engagés au Qatar selon un forfait quotidien de 10'950 dollars. Le club ou les clubs dans lesquels le joueur a été affilié lors des deux années précédant la Coupe du monde ont ainsi été dédommagés.

Manchester City est le club qui reçoit la somme la plus importante dans cette répartition, soit un montant de 4'596'445 dollars. Les clubs suisses ont, pour leur part, touché au total 2'496'699 dollars, dont 1'007'440 dollars pour les seuls Young Boys. Le FC Bâle (660'676 dollars), le FC Lucerne (361'364 dollars), le FC St. Gall (219'008 dollars) et le FC Lugano (87'603 dollars) ont également été rétribués en raison de la présence de l'un de leurs joueurs au Qatar. Enfin le FC Wil (87'603 dollars) et le Servette FC (73'002 dollars) n'ont pas été oubliés par l'instance après les passages respectifs au sein de leur club de Philipp Köhn et de Gaël Ondoua.

/ATS