Une nouvelle aventure pour Ricardo Rodriguez

Trois Suisses entament cette semaine un Championnat d’Espagne promis au Real Madrid et sa nouvelle star Kylian Mbabé. Le transfuge du PSG sera bien la grande attraction de la Liga.

Comme l’attaquant français, Ricardo Rodriguez découvrira dès ce jeudi face à Gérone, les charmes de la Liga. Libre de tout contrat après ses quatre saisons fructueuses au Torino, le Zurichois, qui aura 32 ans le 25 août, a choisi un projet sportif plutôt que financier pour se donner toutes les chances de conserver sa place en équipe nationale. Brillant à l’Euro, il trouvera au sein du Betis Séville de Manuel Pellegrini un contexte idéal pour s’exprimer. Après l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas, l’ancien prodige du FC Zurich se jette dans cette aventure andalouse avec la fougue d’un junior.

Le premier club de la ville

Septième l’an dernier, le club andalou aspire à tenir toujours un rôle intéressant derrière les toris intouchables que sont le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid. Emmené par Isco et par Nabil Fekir, le Betis s’est affirmé comme le premier club de la ville. Le FC Séville de Djibril Sow n’a pris que la 14e place du dernier championnat. Joueur cadre de l’Eintracht Francfort, Djibril Sow n’est pas parvenu à s’imposer la saison dernière sous ses nouvelles couleurs. Ecarté par Murat Yakin, l’ancien joueur des Young Boys veut croire qu’il peut, à 27 ans, revenir au premier plan.

Prêté l’an dernier au FC Nantes, Eray Cömert n’est toujours pas franchement désiré à Valence où il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2026. Le Bâlois a été prêté à Valladolid, le club qui appartient à Ronaldo - le Brésilien - et qui a fêté la saison dernière une cinquième promotion en Liga en l’espace de 20 ans. Non-sélectionné lui aussi pour l’Euro, Eray Cömert devra vraiment offrir un autre visage que lors de son année nantaise pour avoir une chance de revenir dans les petits papiers de Murat Yakin.

Une marge plus grande encore pour le Real Madrid

Avec Mbappé mais désormais sans Toni Kroos, le Real Madrid est le grandissime favori à sa propre succession. Nul doute que l’apport d’un Mabbé revanchard après un Euro décevant donnera encore plus de marge au Real. A Barcelone, le nouvel entraîneur Hansi Flick a pu, après la défaite 3-0 concédée lundi soir devant l’AS Monaco, mesurer tout le chemin à parcourir pour rivaliser vraiment avec le Real même si Lamine Yamal, le héros de l’Euro, multiplie les prouesses sur son flanc gauche.

Plus fort sans doute avec les renforts de Robin Le Norman en défense, et de Julian Alvarez et Alexander Sorloth en attaque, l’Atlético Madrid peut-il remporter un troisième titre en l’espace de onze ans ? Mais avec Alvaro Morata parti au Milan et un Antoine Griezmann qui aura un an de plus, une telle ambition semble un brin utopique pour la formation dirigée par Diego Simeone depuis plus de douze ans.

/ATS