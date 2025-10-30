Une nouvelle finale brésilienne, entre Flamengo et Palmeiras

La finale de la Copa Libertadores sera de nouveau 100% brésilienne. Ceci après la qualification ...
Photo: KEYSTONE/EPA/Isaac Fontana

La finale de la Copa Libertadores sera de nouveau 100% brésilienne. Ceci après la qualification de Palmeiras jeudi dans cet équivalent sud-américain de la Ligue des champions.

Palmeiras affrontera donc Flamengo le 29 novembre à Lima, lors de la septième finale d'affilée à se jouer entre deux clubs brésiliens.

Les deux équipes les plus cotées du continent ont chacune remporté le titre trois fois. Elles s'étaient déjà affrontées en finale en 2021, alors remportée par Palmeiras, club de Sao Paulo.

Dirigés par l'entraîneur le plus titré de leur histoire, le Portugais Abel Ferreira, les joueurs de Palmeiras arriveront en pleine euphorie après une impressionnante 'remontada'.

Ils ont battu l'équipe équatorienne de Quito 4-0 jeudi à Sao Paulo, un résultat qui a fait oublier la surprenante défaite 3-0 subie la semaine précédente.

Mais attention, car leur adversaire, club de Rio de Janeiro, les a battus 3-2 à la mi-octobre en championnat et a souffert en demi-finale contre le Racing argentin (1-0).

Quel qu'il soit, le vainqueur à Lima deviendra l'équipe brésilienne la plus titrée de cette compétition, avec quatre victoires.

La Copa Libertadores a été marquée en avril par la mort de deux jeunes supporters, tués dans un mouvement de foule au Chili quand des supporters ont tenté d'entrer de force dans un stade pour un match du tournoi.

/ATS
 

