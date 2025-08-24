Une première défaite pour Saint-Gall, battu par Lucerne

Saint-Gall a concédé sa première défaite de la saison en Super League dimanche. Les Brodeurs se sont faits surprendre par Lucerne à domicile (1-0) et laissent Thoune seul en tête du championnat

Behar Neziri, coupable d'un but contre son camp dès la 3e minute, a été le héros malheureux dans le camp saint-gallois. Les joueurs de Suisse orientale, qui restaient sur un carton en Coupe de Suisse (victoire 13-0 face à Walenstadt, pensionnaire de 3e ligue), n'ont ensuite pas su concrétiser leur domination pour revenir au score.

Les supporters saint-gallois ont bien cru que la VAR était venu à leur rescousse à la 95e en signalant une faute à l'arbitre neuchâtelois Lionel Tschudi, qui n'a pas hésité à indiquer le point de penalty après avoir visionné les images. Mais Pascal Loretz a sorti le grand jeu pour détourner la tentative de Christian Witzig et offrir les trois points à Lucerne.

Avec cette première défaite, les hommes d'Enrico Maassen laissent Thoune s'échapper en tête du classement de la Super League. Ils tenteront de se relancer dimanche 31 août sur la pelouse synthétique du Lausanne-Sport.

/ATS