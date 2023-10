Une première italienne pour le Servette FC

Pour la première fois de son histoire, le Servette FC croisera le fer avec une équipe italienne sur la scène européenne.

Les Grenat défient l'AS Roma de Jose Mourinho ce jeudi en Europa League dans le cadre unique de l'Olimpico.

Battu 2-0 à domicile par le Slavia Prague lors de la première journée de cette phase de poules, le Servette FC n'aura pas son mot à dire pour la qualification pour les seizièmes de finale à moins d'un improbable exploit à Rome. Les Grenat entendent plutôt faire le match avec le Sheriff Tiraspol pour cueillir la troisième place du groupe synonyme de repêchage en Conference League. C'est pourquoi ils garderont un œil sur Prague où le Slavia accueille le Sheriff avec l'espoir que les Moldaves concèdent une nouvelle défaite après le revers 2-1 à domicile devant la Roma.

Sans réelle pression

Cinq jours après un succès indispensable devant le Lausanne-Sport et moins de septante-deux heures avant d'affronter le FC Lugano au Tessin dans sans doute le match plus important de la semaine, la formation de René Weiler s'efforcera d'apporter la réplique espérée aux Romains, victorieux de la Conference League en 2022 et finalistes de cette Europa League le printemps dernier.

Sans ses grognards Jérémy Frick et Steve Rouiller, sur le flanc mais qui auraient mérité mille fois de disputer un tel match en raison de tout ce qu'ils ont pu apporter au club depuis cinq ans, elle peut aborder cette rencontre sans réelle pression tant le déséquilibre des forces en présence apparaît immense. On espère seulement que le cadre et le renom de l'adversaire ne la paralyseront pas.

René Weiler espère que l'allant d'Alexis Antunes et de Dereck Kutesa, deux 'enfants' du club, donnera à son équipe un visage conquérant. Décisif lors du derby de samedi après avoir été le buteur contre les Rangers lors de la phase de qualification de la Liugue des Champions, Dereck Kutesa s'est ainsi affirmé peut-être comme le leader de l'équipe en attendant que Miroslav Stevanovic retrouve tout son mordant. A 25 ans, celui qui n'avait pas su s'imposer à Reims, voudra rappeler à l'Olimpico qu'il possède dans les pieds ce petit plus qui peut faire toute la différence.

Pas loin de basculer dans la crise

La 'malchance' du Servette FC est de rencontrer la Roma au mauvais moment. Seulement treizième de la Série A, la formation de Jose Mourinho n'aurait pas été loin de basculer dans la crise si elle n'avait pas battu Frosinone dimanche soir. Mais, victorieux 2-0 du promu grâce à des réussites de Romelu Lukaku et du capitaine Lorenzo Pellegrini, elle a fait le job pour gommer la déroute de jeudi dernier face au Genoa.

Même si l'entraîneur opérera un large 'turnover' qui ménagera notamment Paolo Dybala, les Romains ne peuvent pas se permettre de pendre la rencontre de jeudi par-dessus la jambe. Le climat actuel sur l'équipe interdit un nouveau couac comme celui accusé il y a deux ans en Norvège face au Bodö/Glimt avec une défaite 6-1 presque surréaliste.

Et Jose Mourinho rappellera à ses joueurs que la première place du groupe, contrairement à la deuxième, les qualifiera directement pour les huitièmes de finale. Il serait donc ballot d'égarer des points avant la double confrontation contre le Slavia Prague....

