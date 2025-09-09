Une première option sur la qualification pour la Suisse

La Suisse poursuit son sans-faute dans les éliminatoires du Mondial 2026. Trois jours après avoir écrasé le Kosovo, la troupe de Murat Yakin n'a laissé aucune chance à la Slovénie lundi à Bâle (3-0).

La première partie de la mission qualification aurait difficilement pu mieux se dérouler. Deux matches, six points, sept buts marqués sans en encaisser: le bilan helvétique est pour l'instant parfait. L'équipe de Suisse est en position de force avant la suite des opérations en octobre, une position renforcée par la défaite inattendue de la Suède au Kosovo (2-0).

L'impression laissée par les hommes de Murat Yakin au Parc Saint-Jacques - finalement garni de 12'757 spectateurs - est celle d'une équipe en totale confiance, qui vient d'enchaîner une cinquième victoire consécutive en marquant au moins trois buts, une première dans sa longue histoire. En reconduisant le même onze qui avait dynamité le Kosovo en une mi-temps (4-0), le sélectionneur bâlois a fait le bon choix.

Comme Alex Frei

Sûre de sa force, la Suisse a une nouvelle fois débloqué la situation sur un corner. Après Manuel Akanji vendredi, c'est son binôme en défense centrale Nico Elvedi qui a ouvert le score en déviant victorieusement un coup de coin botté par Ruben Vargas (18e).

Les Slovènes, qui avaient tenu en échec la Suède vendredi (2-2), n'ont pas semblé en mesure de réagir. Ils ont même encore craqué sur le même exercice 15 minutes plus tard, alors que leur gardien Jan Oblak venait d'empêcher Fabian Rieder de doubler la mise.

Le milieu offensif bernois a vite oublié sa reprise de volée détournée pour déposer le corner sur la tête de Breel Embolo. En marquant le 2-0, ce dernier a fait trembler les filets pour la sixième fois en cinq matches. Aucun international helvétique n'avait réussi pareille série depuis 20 ans et un certain Alex Frei.

Ndoye: le 4 à la suite

Mais Embolo n'est pas le seul attaquant suisse à enfiler les buts en ce moment. Dan Ndoye, buteur contre le Mexique et les Etats-Unis en juin et face au Kosovo, a mis un point d'orgue à cette nouvelle mi-temps parfaite. Le Vaudois a brillamment conclu un mouvement initié par son capitaine Granit Xhaka, une fois de plus taille patron au milieu du terrain (38e).

Impériale en deuxième période pour offrir à Gregor Kobel un troisième blanchissage consécutif, la Suisse a donc atteint son objectif initial, avec mention. Les déplacements d'octobre, à Stockholm et à Ljubljana, s'annoncent bien plus piégeux. Mais s'ils parviennent à conserver leur remarquable niveau de jeu, les joueurs de Yakin auront la route vers la Coupe du monde toute tracée.

/ATS