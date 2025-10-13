Une première qualification historique pour le Cap-Vert

Le Cap-Vert a réalisé une première historique en se qualifiant lundi à Praia pour la Coupe ...
Une première qualification historique pour le Cap-Vert

Une première qualification historique pour le Cap-Vert

Photo: KEYSTONE/EPA/LEGNAN KOULA

Le Cap-Vert a réalisé une première historique en se qualifiant lundi à Praia pour la Coupe du monde 2026. Les Cap-Verdiens ont battu l'Eswatini 3-0 pour terminer en tête de son groupe en zone Afrique.

La sélection cap-verdienne était encore sous la menace du Cameroun, qui pointait à deux points du Cap-Vert avant cette dernière journée du groupe D. Coup sur coup, Dailon Livramento (48e) et Willy Semedo (51e) ont mis fin aux derniers espoirs camerounais, qui n'ont pu faire mieux que 0-0 face à l'Angola. Dans les arrêts de jeux, Stopira a conclu en inscrivant un 3e but pour permettre à l'archipel de devenir le sixième pays africain à se qualifier, après la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, l'Algérie et le Ghana.

Pour la première fois, neuf représentants africains participeront au Mondial en 2026. Il pourrait même y en avoir un dixième après les barrages intercontinentaux.

/ATS
 

Actualités suivantes

Slovénie - Suisse: Djibril Sow remplace Fabian Rieder

Slovénie - Suisse: Djibril Sow remplace Fabian Rieder

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 19:39

Petite polémique à Lausanne, un triplé pour Xhemaili aux Pays-Bas

Petite polémique à Lausanne, un triplé pour Xhemaili aux Pays-Bas

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 08:47

La Suisse a une première occasion de se qualifier pour le Mondial

La Suisse a une première occasion de se qualifier pour le Mondial

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 04:33

Equipe de Suisse: Freuler est devenu indispensable

Equipe de Suisse: Freuler est devenu indispensable

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 04:03

Articles les plus lus

Le sélectionneur serbe démissionne

Le sélectionneur serbe démissionne

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 08:05

Qualifications Mondial: Les Pays-Bas font un pas vers l'Amérique

Qualifications Mondial: Les Pays-Bas font un pas vers l'Amérique

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 20:21

Equipe de Suisse: Freuler est devenu indispensable

Equipe de Suisse: Freuler est devenu indispensable

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 04:03

La Suisse a une première occasion de se qualifier pour le Mondial

La Suisse a une première occasion de se qualifier pour le Mondial

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 04:33

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 22:45

« L'incroyable » Johan Manzambi a encore frappé

« L'incroyable » Johan Manzambi a encore frappé

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 04:03

Le sélectionneur serbe démissionne

Le sélectionneur serbe démissionne

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 08:05

Qualifications Mondial: Les Pays-Bas font un pas vers l'Amérique

Qualifications Mondial: Les Pays-Bas font un pas vers l'Amérique

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 20:21