Une quatrième victoire de rang pour les Grenat

Quatre à la suite pour le Servette FC. Victorieux 4-2 à domicile du FC Lucerne, les Grenat poursuivent leur série vertueuse.

Après Lausanne, Lugano et Bâle, c’est le FC Lucerne qui a dû s’avouer vaincu devant une équipe désireuse de se faire pardonner sa fin de match calamiteuse trois jours plus tôt à Tiraspol. Menés 2-1 à la 61e minute, les Genevois ont renversé la table grâce à des réussites de Cris Bedia, de Bendenguz Bolla et d’Enzo Crivelli.

Avec cette nouvelle victoire, la formation de René Weiler arrivera parfaitement 'lancée' samedi au Letzigrund pour un choc désormais très attendu contre le FC Zurich. En cas de succès, les Genevois reviendraient à deux points du leader.

Le leader virtuel demeure toutefois les Young Boys, à deux points du FCZ, mais avec un match de moins. A Lugano, les Bernois ont concédé le nul 1-1 sur une égalisation à la 78e du Français Yanis Cimignani dont la frappe croisée n’a laissé aucune chance à Anthony Racioppi. Les Young Boys avaient ouvert le score 20 minutes plus tôt par Filip Ugrinic. Mais ils n’en ont pas fait assez pour se mettre à l’abri d'un retour de Luganais valeureux.

