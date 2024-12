Une sixième victoire pour Liverpool

Six sur six pour Liverpool ! A Gérone, les Reds ont poursuivi leur sans faute en phase de ligue de la Ligue des Champions.

Cette victoire face aux Catalans a été acquise grâce à un penalty de Mo Salah à la 63 minute. L’Egyptien a transformé ce penalty qui avait été provoqué par Luis Diaz pour concrétiser une supériorité parfois écrasante du leader de la Premier League.

Seule équipe au bilan immaculé, les Reds tenteront de réussir le grand huit en janvier avec deux derniers matches contre Lille et à Eindhoven. Battu pour la cinquième fois en six matches, Gérone devra, quant à lui, battre le Milan et Arsenal pour avoir une chance de se hisser en huitième de finale. Vaste programme...

