Une victoire improbable pour l'Italie

Sur le terrain neutre hongrois de Debrecen, l'Italie a cueilli une victoire bien improbable devant Israël. La Squadra s'est imposée 5-4 pour conserver l'espoir d'une qualification directe.

Menée à deux reprises au score, la formation de Gennaro Gattuso a pu aborder les dix dernières minutes sur un score de 4-2 qui devait la mettre à l'abri d'une mauvaise surprise. Mais les Israéliens exploitaient à nouveau les incroyables largesses de la défense italienne pour égaliser en l'espace de deux minutes.

Le salut italien est venu dans le temps additionnel de Sandro Tonali, avec un but qui redonne espoir à tout un pays encore traumatisé par ses absences des deux dernières Coupes du monde. Mais encore une fois, la défaite 3-0 concédée devant la Norvège à Oslo lors de l'ouverture de cette campagne risque de peser bien trop lourd dans la balance.

La première place, synonyme de qualification directe, passe, ainsi, par une très large victoire contre les Scandinaves le 16 novembre prochain. Le visage présenté par la Squadra à Debrecen n'incite guère à l'optimisme. Elle devra sans doute vivre une troisième fois l'angoissante expérience des barrages...

/ATS