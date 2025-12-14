Une victoire sans histoire pour les Young Boys

Moins de trois jours après un succès de prestige face à Lille, les Young Boys ont enchaîné. Les Bernois ont battu le FC Lucerne 2-0 au Wankdorf sans toutefois toucher au génie.

Les Young Boys ont marqué par Christian Fassnacht (20e), auteur de son 11e but de l’exercice, et par Darian Males (58e), lequel a bénéficié d’un service en or d’Alvyn Sanches, pour effacer en quelque sorte le couac de dimanche dernier à Tourbillon. Dans les rangs lucernois, cette troisième défaite de rang traduit les limites d’une équipe trop vulnérable dans les deux surfaces.

/ATS