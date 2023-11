Urs Fischer n'entraîne plus Union Berlin

L'aventure d'Urs Fischer à Union Berlin est terminée. L'entraîneur zurichois et l'actuelle lanterne rouge de la Bundesliga ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur collaboration.

Au sein du comité directeur du club, on avait pourtant continué à croire en Urs Fischer malgré une situation sportive des plus déplorables. Les discussions sur une éventuelle mise à l'écart de l'ancien joueur du FC Saint-Gall et du FC Zurich n'avaient même pas été entamées, du moins en public.

Mais la situation d'Urs Fischer est devenu intenable à la tête d'une équipe qui couche sur 14 matches sans victoire toutes compétitions confondues. Il doit quitter un poste qu'il occupait depuis l'été 2018, lui qui a emmené le club de la 2e à la 1re Bundesliga puis en Ligue des champions.

Le Zurichois a connu la promotion en 1re Bundesliga dès sa première année en tant qu'entraîneur. La progression s'est ensuite poursuivie de manière constante: 11e, 7e et 5e places lors des trois premières saisons dans l'élite, puis un improbable 4e rang synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

Le championnat actuel a également commencé de manière idéale, Union Berlin gagnant ses deux premiers matches. Mais le changement a été brutal. En Bundesliga, neuf défaites de suite ont été enregistrées. La lueur d'espoir apparue en Ligue des champions, avec un nul face à Naples après trois matches perdus, n'a donc pas suffi.

