Vincent Sierro titulaire

Murat Yakin a opéré sept changements pour affronter l’Irlande ce soir à Dublin par rapport à son onze de départ contre le Danemark. Titulaire, Vincent Sierro fera ses premiers pas en équipe de Suisse.

Le Valaisan évoluera au cœur du jeu aux côtés de Granit Xhaka et de Michel Aebischer. Murat Yakin a reconduit son système en 3-5-2 avec, comme samedi à Copenhague, Silvan Widmer et Dan Ndoye sur les côtés. Xherdan Shaqiri et Zeki Amdouni formeront le duo d’attaque.

Légèrement touchés, Manuel Akanji et Ruben Vargas ne figurent pas sur la feuille de match. A noter enfin que Fabian Schär honorera sa 80e sélection. Le Saint-Gallois avait connu son baptême du feu le 14 août 2013 à Bâle lors de la victoire 1-0 en match amical face au Brésil.

La Suisse évoluera ce soir dans la composition suivante : Mvogo ; Cömert, Schär, Elvedi ; Widmer, Sierro, Xhaka, Aebischer, Ndoye ; Shaqiri, Amdouni.

/ATS