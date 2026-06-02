Voyage retardé pour Embolo

Breel Embolo n'a pas pu partir aux États-Unis comme prévu mardi en début d'après-midi, a annoncé ...
Voyage retardé pour Embolo

Voyage retardé pour Embolo

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Breel Embolo n'a pas pu partir aux États-Unis comme prévu mardi en début d'après-midi, a annoncé l'ASF le jour du départ de l'équipe pour le pays hôte de la Coupe du Monde.

'L'autorisation ESTA de Breel Embolo était approuvée jusqu'à ce matin (ndlr, mardi matin). À 10h30, nous avons été informés qu'elle était toujours en cours d'examen', a indiqué l'ASF.

L'ESTA est un système permettant de vérifier si les personnes souhaitant entrer aux États-Unis sont autorisées à voyager. 'Nous sommes actuellement en contact avec les autorités compétentes et partons du principe que Breel rejoindra l’équipe soit encore aujourd’hui, soit demain', a conclu l'ASF.

/ATS
 

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