Winterthour bat le LS et se rapproche de Grasshopper

Winterthour est encore en vie! Victorieuse de Lausanne samedi (2-1), la lanterne rouge de Super ...
Winterthour bat le LS et se rapproche de Grasshopper

Winterthour bat le LS et se rapproche de Grasshopper

Photo: KEYSTONE/WALTER BIERI

Winterthour est encore en vie! Victorieuse de Lausanne samedi (2-1), la lanterne rouge de Super League revient à quatre points de la place de barragiste de Grasshopper, battu par le FC Zurich (2-1).

'Winti' et GC se retrouveront mardi au Letzigrund (20h30) pour un match décisif dans la lutte contre la relégation. En cas de victoire, Winterthour reviendrait à un point des Sauterelles avant l'ultime journée du championnat prévue le week-end prochain.

Les hommes de Patrick Rahmen ont donc fait un premier pas vers cet improbable sauvetage en dominant le LS samedi à la Schützenwiese. Ils sont très bien entrés dans le match, convertissant leur troisième occasion à la 12e minute par Nishan Burkart.

Lausanne a égalisé en deuxième période (56e) grâce à une reprise d'Omar Janneh après un bon travail du jeune Oscar Renovales (18 ans), entré en jeu à la pause. Mais 'Winti' a forcé la décision à la 66e sur une tête lointaine d'Andrin Hunziker.

GC battu à 10 contre 11

Cette victoire ne fait donc pas du tout les affaires de Grasshopper, qui était bien parti pour éviter la relégation directe lors du derby de la Limmat. GC menait en effet 1-0 après 45 minutes pour la grande première de Peter Zeidler sur le banc du 'Rekordmeister'.

L'ouverture du score était signée Emmanuel Tsimba (35e), mais l'international suisse M20 a ensuite été logiquement expulsé pour un coup de coude, juste avant la mi-temps (45e+1). A 11 contre 10, le FCZ a renversé la table grâce à des buts d'Alexander Hack (49e) et d'Ilan Sauter (61e) - de loin le plus beau du match.

Grasshopper a eu une occasion d'égaliser sur un penalty causé par Sauter, sauf que le Danois Jonathan Asp Jensen a buté sur le pied du gardien adverse Silas Huber (66e).

Le FCZ, qui était encore sous la menace hypothétique du barragiste, a du même coup assuré son maintien. Pour Grasshopper, il faudra aller le chercher mardi contre un Winterthour qui n'a visiblement pas dit son dernier mot.

/ATS
 

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