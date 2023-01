Xhaka, Bachmann et Rieder récompensés

Ramona Bachmann, Granit Xhaka et Fabian Rieder sont les principaux joueurs récompensés pour l'année 2022 au cours de la Swiss Football Night à Berne.

Granit Xhaka (30 ans), capitaine de l'équipe de Suisse et maillon important dans la réussite d'Arsenal au cours de la première phase de la saison, a été élu joueur suisse de l'année. Le Bâlois ne laisse personne indifférent. Ses comportements sont parfois difficiles à décrypter, mais on ne peut lui enlever sa capacité à rassembler les troupes. Le milieu de terrain a été préféré à Yann Sommer et à Manuel Akanji. Un choix qui en dit long sur l'aura du no 34 d'Arsenal qui avait déjà décroché cette récompense en 2017.

Xhaka s'est montré très honoré et réjoui sur la scène du Casino de Berne. Il a remercié tous les gens qui ont cru en lui. 'Je remercie aussi ceux qui n'ont pas cru en moi, car ils m'ont toujours poussé', a lâché le Bâlois dont l'art du contrepied a pu s'exprimer encore une fois. Il a également évoqué sa situation à Arsenal, leader du Championnat d'Angleterre: 'Il y a trois ans, j'étais plus bas que terre à Arsenal et aujourd'hui j'y figure comme leader. Cette récompense signifie beaucoup pour moi.'

Deux trophées pour Rieder

Ramona Bachmann, attaquante du Paris St-Germain, est honorée grâce au bon parcours de l'équipe de Suisse dames, qui s'est qualifié pour la prochaine Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. Elle fut un pion essentiel pour la deuxième participation de la Suisse à un Mondial.

L'année 2022 aura été celle de l'éclosion pour Fabian Rieder. Le milieu offensif des Young Boys a éclaté en club avec un titre de champion à la clé et il a même été convoqué pour la Coupe du monde au Qatar.

Brighton Labeau (Lausanne-Sport) a été désigné meilleur joueur de Challenge League et Fabienne Humm (FC Zurich) meilleure joueuse de la Super League dames.

Les votes ont été récoltés auprès des entraîneurs et capitaines des clubs de Swiss Football League, ainsi que des entraîneurs de l'ASF et d'un panel de journalistes spécialisés des trois régions linguistiques du pays.

Swiss Football Night. Les joueurs et joueuses honorés pour l'année 2022. Meilleure joueuse suisse: Ramona Bachmann. Meilleur joueur suisse: Granit Xhaka. Meilleur joueur de Super League: Fabian Rieder. Meilleur jeune: Fabian Rieder. Meilleur joueur de Challenge League: Brighton Labeau. Meilleure joueuse de Women Super League: Fabienne Humm.

/ATS